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Четверг, 1 декабря 2022, 10:21 мск

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Москвичка в вагоне метро полоснула ножом другую пассажирку за громкий разговор по телефону

Жительница столицы в вагоне метро нанесла ножевое ранение женщине за громкое общение по телефону. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской» Московского метрополитена, одна из пассажирок спровоцировала конфликт с 36-летней жительницей столицы из-за того, что последняя якобы громко разговаривала по телефону. В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия», – говорится в сообщен ведомства.

Потерпевшая, доехав до следующей станции «Парк Победы», обратилась за помощью к полицейским. Женщине была вызвана бригада медиков. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в главке МВД.

По горячим следам правоохранители установили личность подозреваемой и задержали её на станции метро «Октябрьское Поле». Злоумышленницей оказалась 50-летняя жительница столицы. У неё изъят туристический нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством).

«В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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