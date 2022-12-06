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Вторник, 6 декабря 2022, 09:24 мск

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Сотрудница бухгалтерии подмосковной фирмы подменила 1,5 млн рублей на купюры «Банка приколов»

В подмосковных Химках сотрудница бухгалтерии присвоила 1,5 млн рублей, хранившихся в сейфе фирмы, в которой она работала. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило заявление от представителя фирмы, расположенной на Шереметьевском шоссе, о том, что из сейфа организации похищено более 1,5 млн рублей. Обследовав место преступления, полицейские следов взлома хранилища не обнаружили. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили и на рабочем месте задержали подозреваемую в хищении. Ею оказалась 35-летняя жительница Москвы, сотрудница отдела бухгалтерии данной организации», – говорится в сообщении ведомства.

Как выяснили правоохранители, женщина имела свободный доступ к сейфу с деньгами. По ее словам, она брала деньги для личных нужд, заменяя их купюрами «Банка приколов».

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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