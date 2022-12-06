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Вторник, 6 декабря 2022, 17:41 мск

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В Новый год метро и МЦК будут работать в Москве круглосуточно

Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в период с 31 декабря по 1 января будут работать круглосуточно. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Пассажиры смогут поздравить родных и близких, а потом с комфортом добраться до дома на городском транспорте», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе добавили, что также в новогоднюю ночь традиционно пассажиров будут развозить ночные автобусы, часть маршрутов наземного транспорта продлит работу.

«По статистике до 30 тысяч пассажиров в момент боя курантов находятся в Московском метро. Они увидят трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах», – цитирует заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова пресс-служба дептранса.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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