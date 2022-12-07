Уникальную противопожарную систему испытали в Москве на станции БКЛ «Сокольники»

Уникальный занавес, спасающий пассажиров от огня и продуктов горения, испытали на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Системы пожарной безопасности монтируются на всех новых станциях метро, но такой конструкции и размера, как на «Сокольниках», впервые. Это специальные автоматические шторы, установленные над балконной галереей, ведущей на пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии. В случае пожара они позволят полностью закрыть всю балконную часть за 30-40 секунд, защитив пассажиров от продуктов горения», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ходе индивидуальных испытаний эксперты оценивали работоспособность системы и устраняли выявленные замечания. Следующим этапом станут комплексные испытания, которые проведут перед вводом станции в эксплуатацию.

«В ходе испытаний имитируют срабатывание датчиков и контролируют функционирование всей системы пожарной охраны станционного комплекса. Для этого применяют разные способы, вплоть до зажигания дымовой шашки. Но обычно мы используем механическое или электрическое замыкание датчиков», – пояснил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Станция «Сокольники» входит в состав северо-восточного участка БКЛ вместе с «Рижской» и «Марьиной Рощей». Его технический пуск состоялся 30 ноября. Станция расположена у главного входа в парк культуры и отдыха на Сокольнической площади между улицами Русаковской и Сокольнический Вал, откуда пассажиры смогут делать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии.

Москва, Андрей Дорофеев

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