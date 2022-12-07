Затяжной снегопад ожидается в Москве и Подмосковье

Снегопад начнется в Москве и Подмосковье предстоящей ночью и продолжится, как минимум, до конца недели. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столичном регионе потеплеет на несколько градусов. В четверг, 8 декабря, будет облачно. Ночью небольшой снег, температура в Москве -10...-8°, по области -13...-8°. Днем снег, температура в Москве -5...-3°, по области -7...-2°. Ветер южный 6-11 м/с. Местами гололедица.

9 декабря также облачно, небольшой снег. Tемпература ночью в Москве -6...-4°, по области -8...-3°, днем в Москве -3...-1°, по области -5...0°. Ветер южный 5-10 м/с. Местами гололедица.

В выходные дни, 10 и 11 декабря, облачно, снег. Tемпература ночью -7...-2°, днем -5...0°. Ветер южный 5-10 м/с.

В минтрансе Подмосковья сообщили, что дорожники готовятся к борьбе с гололедом и последствиями снегопада.

«Наши дорожные службы готовы обеспечить безопасный проезд транспорта – дежурить будут порядка 3 тыс. единиц спецтехники. Мы мониторим ситуацию и при необходимости в пик снегопадов задействуем дополнительную технику», – заявили в пресс-службе ведомства.

В минтрансе добавили, что в первую очередь работы ведут на скоростных и высокоинтенсивных дорогах, маршрутах общественного транспорта, дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.

«После окончания снегопада будут очищены тротуары, пешеходные дорожки и посадочные площадки», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»