В России началась «оптимизация» судебной системы: депутат Госдумы опасается перспективы скорого вымирания страны

В России началась оптимизация судебной системы по примеру реформы здравоохранения, что может ускорить вымирание малых городов и сел. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Госдуме депутат от КПРФ Сергей Казанков по поводу принятия в первом чтении законопроекта по упразднению ряда судов в республике Марий Эл. При этом политик подчеркнул, что считает неправильным тратить на эти цели бюджетные средства в условиях специальной военной операции.

«Казалось бы, ерунда какая – проголосуем и забудем?! Но кто читал записку, он видел, что на все это мероприятие в федеральном бюджете заложено 0,5 млн рублей. То есть полмиллиона, чтобы поставить новые штампики, поменять вывески, гербы. Притом, что вся страна сейчас занимается тем, что помогает мобилизованным людям. Мы здесь принимали бюджет и урезали все, что можно. Мы голосовали против, потому что так урезать нельзя. Но нам объясняли – денег нет. И тут же параллельно с этим полмиллиона за то, чтобы поставить новые штампы в судах, которые уже действуют и работают», – пояснил Казанков.

Парламентарий обратил внимание на схожесть нынешней оптимизации судебной системы с реформой здравоохранения. «Я оттуда (из Марий Эл) родом, поэтому очень хорошо понимаю, что оптимизировать их на самом деле неверно. Это уже было сделано по медицине несколько лет назад. Тогда присоединили Юрьевский район к Горномарийскому. Там по географии они находятся рядом, но на двух берегах самой большой реки в Европе, на берегах Волги. Три километра. Если летом поехать с Юрино до Козьмодемьянска – райцентра Горномарийского района, – больше 100 км по асфальту, потом ждешь на переправе, потом – по переправе… В итоге несколько часов получается. Если сейчас, когда паромы уже останавливаются, а лед еще не встал, то добраться невозможно. Ближайший автомобильный мост только в одну сторону находится в 267 км», – подчеркнул Казанков.

«Когда был коронавирус, именно в этом районе была самая высокая смертность, потому не могли оказать помощь, потому что больницу закрепили неверно – через реку. То же самое с судами», – констатировал депутат.

Казанков полагает, что в такой ситуации с оптимизацией судов ускорится вымирание населенных пунктов. «Если сейчас пойти навстречу и проголосовать «за» – страна потеряет полмиллиона рублей ни на что, на глупые печати и, кроме того, люди лишатся возможности обратиться в суд, когда им необходимо. По здравоохранению мне очень больно, потому что сам по образованию я врач, сам из Юринского района, и вижу, что там всего один педиатр. Еще буквально лет десять назад там был и хирург, и акушер-гинеколог, и эндокринолог… то есть – больница жила. Оптимизировали – и теперь район вымирает», – заявил он.

«Как только оптимизируют школу, она вымирает. Оптимизируют район, он вымирает. Важно развивать страну, а не урезать ее», – заключил Казанков.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении изменения в закон о создании Горномарийского районного суда и упразднении городского и некоторых районных судов Республики Марий Эл. Документ предполагает завершение упразднения судов в 7 поселках городского типа, начатого еще в 2010 году. Поправки к законопроекту принимаются до 5 января.

Москва, Мария Соколова

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