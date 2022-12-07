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Среда, 7 декабря 2022, 17:43 мск

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Правительство РФ поддержало блокировку онлайн-ресурсов по сбору средств для вооруженных формирований Украины

Кабинет министров дал положительное заключение на законопроект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих призывы к финансированию вооруженных формирований Украины в условиях специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сообщении телеграм-канала комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которая инициировала этот документ.

«Правительство России поддержало наш законопроект, принятие которого позволит оперативно блокировать призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации», – отметил глава комиссии Василий Пискарев.

По мнению депутата, «закон важно принять как можно быстрее».

«В условиях активизации деятельности стран НАТО, направленной против безопасности РФ, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации с предложением финансирования противника представляет угрозу безопасности РФ и требует безотлагательного принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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