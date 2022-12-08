Заезжий вор снимал детали с каршеринговых автомобилей в Подмосковье

Злоумышленник разукомплектовывал в Подмосковье арендованные автомобили. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился представитель сервиса краткосрочной аренды автомобилей с заявлением о краже рулевых колес и подушек безопасности из пяти транспортных средств, принадлежавших организации. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан безработный 31-летний житель Тверской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Химкинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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