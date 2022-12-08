Подмосковье стало первым регионом, где будут за счёт бюджета страховать лесных пожарных

Московская областная дума приняла сегодня закон о личном страховании лесных пожарных за счёт регионального бюджета. В остальных субъектах РФ такой страховки пока нет.

«Московская область стала первым регионом, который установил подобную меру поддержки», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, которого цитирует пресс-служба регионального парламента.

Он подчеркнул, что сотрудники лесной противопожарной службы почти ежедневно сталкиваются с разного рода вызовами.

«Работа очень сложная и опасная, необходимы соответствующие навыки тушения пожаров, сила, ловкость, выносливость и много других качеств. И очень важно предусмотреть для них страховые гарантии. Необходимо, чтобы они имели дополнительную защиту», – добавил Брынцалов.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин пояснил, что страховку за счёт средств регионального бюджета смогут получить пожарные, бригадиры, водители пожарных автоцистерн, трактористы и другие работники, задействованные в тушении лесных пожаров.

Порядок страхования, а также размер страховой суммы должно установить правительство Московской области.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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