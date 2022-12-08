Мособлдума утвердила закон об обязательной регистрации домашних животных

Московская областная дума приняла сегодня закон об обязательной регистрации домашних животных. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как предполагается, порядок регистрации животных будет установлен правительством области и пока распространится только на собак.

В соответствии с законом, регистрация подразумевает присвоение животному уникального номера и внесение данных в государственную информационную систему Московской области.

Вместе с тем законом определено, что выгул питомцев должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц. Не должно допускаться загрязнение, повреждение, уничтожение домашними животными элементов благоустройства, включая цветники и зелёные насаждения. Свободный выгул домашних животных допустим на частной территории владельца при наличии ограждения.

Владелец домашнего животного, среди прочего, обязан убирать за своим питомцем общественные и дворовые территории, а также помещения общего пользования многоквартирных домов. Он не должен допускать выгула вне мест, определённых решением органов местного самоуправления. Он обязан исключать возможность неконтролируемого передвижения собак без поводка и намордника (не требуется для щенков и декоративных собак меньше 25 см в холке).

Москва, Андрей Дорофеев

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