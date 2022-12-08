Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в московском регионе «подозрительной» Coca-Cola

Роспотребнадзор проводит проверку после жалоб на появление в продаже в Москве и Подмосковье «подозрительной» Coca-Cola, произведенной после остановки российских заводов американской компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Жалобы на продукцию неустановленного происхождения поступили в управления Роспотребнадзора по Москве и Московской области. По данному факту начата проверка», – отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что информация о продажах в Москве и Подмосковье «подозрительной» Coca-Cola появилась на прошлой неделе. «В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток», – отметили в федеральной службе.

Ранее сообщалось, что в московской рознице появился напиток в бутылках и с этикетками, которые полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. Двухлитровые бутылки с этикеткой, похожей на оригинальную, и датой розлива от 5 октября и 3 ноября обнаружились в двух магазинах сети «Светофор».

На этикетке указано, что напиток изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании – ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на производстве в Москве. Адрес производства совпадает с местом расположения завода, который теперь принадлежит Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и производились напитки Coca-Cola.

Еще одна газировка Coca-Cola в литровой бутылке с датой выпуска от 1 ноября обнаружилась в магазине «Продукты» в столичном районе Соколиная гора. Судя по маркировке, напиток изготовлен в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из производств бывшей Coca-Cola HBC в России.

По телефону горячей линии, указанной на бутылке из «Светофора», корреспонденту РБК ответил сотрудник Multon Partners. Он сказал, что Coca-Cola c датой производства в ноябре не может быть оригинальной продукцией, поскольку компания прекратила выпуск в апреле.

Владелец бренда напитка – американская The Coca-Cola Company объявила о приостановке бизнеса в России на фоне спецоперации на Украине. В соответствии с этим решением ее партнер – Coca-Cola Hellenic Bottling Company остановила производство и продажу в России глобальных брендов напитков – Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, а российские заводы, принадлежавшие Coca-Cola HBC Россия (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», сменила название на Multon Partners), сосредоточились на выпуске локальных брендов – «Добрый», Rich, «Моя семья».

Москва, Андрей Дорофеев

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