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Понедельник, 12 декабря 2022, 10:04 мск

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Вооруженный налетчик две недели прятался от силовиков в Подмосковье

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали в подмосковном Солнечногорске мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленник 23 октября незаконно проник в частный дом, расположенный в деревне Подолино. Мужчина, угрожая ножом, связал руки и ноги скотчем хозяйке коттеджа и похитил денежные средства в различной валюте на общую сумму более полутора миллионов рублей», – рассказала Волк.

По ее словам, налетчик скрылся с места преступления на автомобиле потерпевшей. В этот же день машина была обнаружена полицейскими недалеко от места преступления и возвращена женщине.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Москвы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного Кодекса РФ (разбой). Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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