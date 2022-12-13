российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 10:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Москвич охотился в метро за смартфонами

Житель столицы задержан полицейскими за серийное похищение мобильных телефонов в метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В полицию столичного метрополитена с заявлением о краже обратился 35-летний житель Подмосковья. Мужчина рассказал, что ранним утром в вагоне электропоезда, следовавшего по Замоскворецкой линии, неизвестный, воспользовавшись тем, что заявитель заснул, похитил из его рук мобильный телефон. Материальный ущерб составил 98 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его на Ярославском вокзале столицы. Злоумышленником оказался 34-летний москвич, который, как выяснилось, причастен к двум аналогичным кражам телефонов в вагонах электропоездов на Замоскворецкой линии. Сумма материального ущерба составила более 75 тысяч рублей.

Все похищенные гаджеты злоумышленник успел сбыть. Полицейские принимают меры по поиску украденных устройств и возращению их законным владельцам.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Московский метрополитен

Уникальную противопожарную систему испытали в Москве на станции БКЛ «Сокольники» / У вестибюлей московского метро установят прошлогодние праздничные инсталляции / В Новый год метро и МЦК будут работать в Москве круглосуточно / Москвичка в вагоне метро полоснула ножом другую пассажирку за громкий разговор по телефону / Технический пуск движения по всей Большой кольцевой линии московского метро состоится до конца года / С 12 ноября у пассажиров Замоскворецкой линии столичного метро начнутся проблемы / Гость столицы, спрыгнув на рельсы метро, стал фигурантом дела о краже телефона у ребенка / Пассажир столичного метро беспричинно напал на случайно оказавшегося рядом юношу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен,