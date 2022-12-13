Москвич охотился в метро за смартфонами

Житель столицы задержан полицейскими за серийное похищение мобильных телефонов в метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В полицию столичного метрополитена с заявлением о краже обратился 35-летний житель Подмосковья. Мужчина рассказал, что ранним утром в вагоне электропоезда, следовавшего по Замоскворецкой линии, неизвестный, воспользовавшись тем, что заявитель заснул, похитил из его рук мобильный телефон. Материальный ущерб составил 98 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его на Ярославском вокзале столицы. Злоумышленником оказался 34-летний москвич, который, как выяснилось, причастен к двум аналогичным кражам телефонов в вагонах электропоездов на Замоскворецкой линии. Сумма материального ущерба составила более 75 тысяч рублей.

Все похищенные гаджеты злоумышленник успел сбыть. Полицейские принимают меры по поиску украденных устройств и возращению их законным владельцам.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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