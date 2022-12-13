Оптимизация: два городских округа в Подмосковье объединят в один

Московская областная дума 15 декабря рассмотрит законопроект об объединении городских округов Павловский Посад и Электрогорск. Соответствующий пункт внесен в повестку заседания регионального парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что объединение территорий осуществляется по инициативе совета депутатов городского округа Электрогорск и с согласия населения каждого муниципального образования. Тему слияния муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.

«В конце ноября состоялись достаточно оживленные публичные слушания. Людей интересовала масса вопросов, мы на них отвечали, и все доводы были в пользу объединения. У нас уже единые федеральные службы и центры – социальная защита, пенсионный фонд, общий отдел полиции и прокуратура, – рассказал Семенов, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. – Кроме того, у электрогорцев есть запрос на использование совместной инфраструктуры. К примеру, в городе очень развит хоккей, но он носит сезонный характер из-за того, что ребята занимаются только в зимний период. А в Павловском Посаде есть Ледовый дворец, который даст возможность детям тренироваться круглый год».

По словам главы города, одним из плюсов также является то, что все межмуниципальные маршруты перейдут в разряд муниципальных, благодаря чему стоимость проезда снизится в среднем в два раза.

«Сегодня два муниципалитета связывает 21-й маршрут, стоимость проезда на котором составляет 82 рубля, и 30-й маршрут – 98 рублей. При объединении они станут муниципальными, и цена снизится до 44 рублей», – уточнил Семенов.

Также уменьшится количество сотрудников органов местного самоуправления – с 246 до 183 человек. Предполагается, что сэкономленные в ходе оптимизации средства будут направлены на развитие объединенных территорий.

Москва, Андрей Дорофеев

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