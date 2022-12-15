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Четверг, 15 декабря 2022, 13:55 мск

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Грабитель с ножом напал на пассажира в вагоне столичного метро

Фото: пресс-служба ГУ МВД по г. Москве

Мужчина отобрал телефон у пассажира поезда столичного метро и угрожал ему ножом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В ночное время в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Жулебино» до станции «Котельники», злоумышленник подошёл к 22-летнему гражданину и выхватил мобильный телефон. В ходе завязавшейся потасовки подозреваемый вытащил нож. Потерпевший, отбежав на безопасное расстояние, сообщил по экстренной связи «пассажир-машинист» о произошедшем», – говорится в сообщении ведомства.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене задержал 43-летнего злоумышленника. В ходе досмотра у него изъят нож.

«Похищенный гаджет в скором времени будет возвращён законному владельцу», – добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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