Грабитель с ножом напал на пассажира в вагоне столичного метро

Мужчина отобрал телефон у пассажира поезда столичного метро и угрожал ему ножом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.
«В ночное время в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Жулебино» до станции «Котельники», злоумышленник подошёл к 22-летнему гражданину и выхватил мобильный телефон. В ходе завязавшейся потасовки подозреваемый вытащил нож. Потерпевший, отбежав на безопасное расстояние, сообщил по экстренной связи «пассажир-машинист» о произошедшем», – говорится в сообщении ведомства.
Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене задержал 43-летнего злоумышленника. В ходе досмотра у него изъят нож.
«Похищенный гаджет в скором времени будет возвращён законному владельцу», – добавили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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