Грабитель с ножом напал на пассажира в вагоне столичного метро

Мужчина отобрал телефон у пассажира поезда столичного метро и угрожал ему ножом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В ночное время в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Жулебино» до станции «Котельники», злоумышленник подошёл к 22-летнему гражданину и выхватил мобильный телефон. В ходе завязавшейся потасовки подозреваемый вытащил нож. Потерпевший, отбежав на безопасное расстояние, сообщил по экстренной связи «пассажир-машинист» о произошедшем», – говорится в сообщении ведомства.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене задержал 43-летнего злоумышленника. В ходе досмотра у него изъят нож.

«Похищенный гаджет в скором времени будет возвращён законному владельцу», – добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Москва, Андрей Дорофеев

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