российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 декабря 2022, 13:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В транспорт Подмосковья подсадят «тайных пассажиров»

Предприятие «Мострансавто» начало реализацию программы «Тайный пассажир» по контролю за качеством перевозок на маршрутах компании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Руководство предприятия, выезжая в города Московской области, проверит работу маршрутов, которые чаще всего упоминали жители, пользуясь различными каналами коммуникации», – говорится в сообщении.

Под видом обычных пассажиров руководители совершат поездки в автобусах, а по результатам проверки заполнят чек-лист. Каждое транспортное будет проверяться по контрольным точкам, также оценят работу водителей автобусов. Среди параметров, на которые обратят внимание ревизоры, – наличие расписания на остановках, соблюдение графика движения, исправность систем безналичной оплаты проезда, температура и чистота в салоне, соблюдение водителем стандарта работы на линии, наличие необходимой информации в салоне и многое другое.

«Работу на маршрутах проверим «на земле», из кабинетов видно не все и не всегда. О времени и дате рейда знаю только я и «тайный пассажир», который будет инспектировать маршрут. В компании действует множество регламентов, к примеру, стандарт работы водителей на линии, непреложны и правила дорожного движения. По результатам проверок будут поставлены задачи, и мы поймем, где необходимо приложить совместные с руководителями на территориях усилия для повышения качества перевозки», – рассказал генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Метель будет почти сутки трепать московский регион / Правоохранители задержали третьего фигуранта дела о крупном пожаре в ТЦ «Мега Химки» / Тела двух взрослых и ребенка обнаружены в одном из коттеджных поселков Подмосковья / Оптимизация: два городских округа в Подмосковье объединят в один / По делу о крупном пожаре в ТЦ «Мега-Химки» задержаны прораб и сварщик / Жительница Подмосковья зарезала собственного сына / Часть здания обрушилась: крупный пожар в торговом центре в Подмосковье ликвидирован / Следствие добивается ареста женщины, бросившей новорожденную девочку в московском подъезде

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Подмосковье,