В транспорт Подмосковья подсадят «тайных пассажиров»

Предприятие «Мострансавто» начало реализацию программы «Тайный пассажир» по контролю за качеством перевозок на маршрутах компании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Руководство предприятия, выезжая в города Московской области, проверит работу маршрутов, которые чаще всего упоминали жители, пользуясь различными каналами коммуникации», – говорится в сообщении.

Под видом обычных пассажиров руководители совершат поездки в автобусах, а по результатам проверки заполнят чек-лист. Каждое транспортное будет проверяться по контрольным точкам, также оценят работу водителей автобусов. Среди параметров, на которые обратят внимание ревизоры, – наличие расписания на остановках, соблюдение графика движения, исправность систем безналичной оплаты проезда, температура и чистота в салоне, соблюдение водителем стандарта работы на линии, наличие необходимой информации в салоне и многое другое.

«Работу на маршрутах проверим «на земле», из кабинетов видно не все и не всегда. О времени и дате рейда знаю только я и «тайный пассажир», который будет инспектировать маршрут. В компании действует множество регламентов, к примеру, стандарт работы водителей на линии, непреложны и правила дорожного движения. По результатам проверок будут поставлены задачи, и мы поймем, где необходимо приложить совместные с руководителями на территориях усилия для повышения качества перевозки», – рассказал генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

Москва, Андрей Дорофеев

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