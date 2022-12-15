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Четверг, 15 декабря 2022, 18:51 мск

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Годовалую девочку с пороком развития легкого спасли подмосковные врачи

Фото: пресс-служба минздрава Московской области

В Московском областном центре охраны материнства и детства спасли годовалую девочку с пороком развития правого легкого – лобарной эмфиземой. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как пояснили в минздраве, при такой врожденной патологии ребенок может совершить нормальный вдох, но на выдохе воздух выходит не полностью и с трудом. В результате сегмент легкого увеличивается, при этом сдавливая его здоровые части. В дальнейшем это может привести к смещению органов, развитию дыхательной недостаточности и нарушению кровообращения.

«Пациентка поступила к нам с дыхательной недостаточностью и повышенной температурой, которая держалась у нее продолжительное время. При дообследовании выявлено, что кистозно-измененное легкое занимает всю правую половину грудной клетки, вызывая сдавление здоровой ткани дыхательного органа и смещение органов влево. Мы прооперировали девочку, удалили образование, при этом сохранив легкое», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов.

Он добавил, что после операции здоровые ткани легкого расправились, а симптомы дыхательной недостаточности и лихорадки прошли.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, отметили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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