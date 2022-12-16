В начале января на Кольцевой линии московского метро введут одностороннее движение

Движение поездов по Кольцевой линии столичного метро 2-7 января будет односторонним в связи с работами по реконструкции систем безопасности и управления. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Со 2 по 7 января 2023 года включительно мы временно изменим схему движения на Кольцевой линии метро. Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов. Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии. Без ограничений работы провести невозможно, мы проводим их в дни, когда людей в метро меньше всего», – пояснили в дептрансе.

В ведомстве уточнили, что в период работ поезда на Кольцевой линии будут поочередно ходить только в одну сторону: 2-4 января только против часовой стрелки, а 5-7 января по часовой стрелке. При этом все станции линии будут открыты.

По данным дептранса, после внедрения новой системы вместо 34 пар поездов в час пик на Кольце будут ходить 36 пар, в вагонах станет свободнее, а график движения станет стабильнее и надежнее.

Москва, Андрей Дорофеев

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