Члены банды карманников отправляли «на дело» собственных детей

Московские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества карманников, которые привлекали к криминальному бизнесу собственных детей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По версии следствия, злоумышленники организовали криминальный бизнес на территории московского региона. Они вовлекли в него своих несовершеннолетних родственниц, которых обучили совершать кражи из карманов и сумок, не привлекая к себе внимания», – рассказала Волк.

По ее словам, основным объектом хищения были дорогостоящие смартфоны. Преступления происходили в местах скопления людей, в основном – на объектах транспорта, куда подростков в целях конспирации доставляли на такси. Деятельность группировки контролировали взрослые участники сообщества, которые организовывали разблокировку украденных мобильных устройств и их продажу в одном из столичных торговых центров. От серии краж пострадали не менее 42 человек.

Правоохранители задержали россиянина и шестерых граждан государств ближнего зарубежья. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), 158 (кража) и 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

«В отношении еще пятерых обвиняемых, которые скрылись от следствия и объявлены в международный розыск, уголовное дело выделено в отдельное производство», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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