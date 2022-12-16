Стало известно, когда начнутся зимние каникулы в школах Подмосковья

Последним учебным днем перед зимними каникулами в школах Подмосковья станет 30 декабря. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«Школы Подмосковья учатся по триместрам по единому графику. Следующие каникулы у ребят начнутся 20 февраля, а весенние каникулы продлятся с 3 по 9 апреля», – говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что зимние каникулы продлятся с 31 декабря до 8 января. 9 января школьники вновь сядут за парты.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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