Стало известно, когда начнутся зимние каникулы в школах Подмосковья

Последним учебным днем перед зимними каникулами в школах Подмосковья станет 30 декабря. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

«Школы Подмосковья учатся по триместрам по единому графику. Следующие каникулы у ребят начнутся 20 февраля, а весенние каникулы продлятся с 3 по 9 апреля», – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что зимние каникулы продлятся с 31 декабря до 8 января. 9 января школьники вновь сядут за парты.

Москва, Андрей Дорофеев

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