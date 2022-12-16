российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 декабря 2022, 17:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Стало известно, когда начнутся зимние каникулы в школах Подмосковья

Последним учебным днем перед зимними каникулами в школах Подмосковья станет 30 декабря. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

«Школы Подмосковья учатся по триместрам по единому графику. Следующие каникулы у ребят начнутся 20 февраля, а весенние каникулы продлятся с 3 по 9 апреля», – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что зимние каникулы продлятся с 31 декабря до 8 января. 9 января школьники вновь сядут за парты.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Двое грузчиков аэропорта Домодедово украли из чемодана пассажирки 600 тыс рублей / Члены банды карманников отправляли «на дело» собственных детей / Метеоролог пообещал Москве «снежное светопреставление» / Начальник одного из подмосковных отделов полиции и его зам предстанут перед судом за взятки / Годовалую девочку с пороком развития легкого спасли подмосковные врачи / Метель будет почти сутки трепать московский регион / В транспорт Подмосковья подсадят «тайных пассажиров» / Правоохранители задержали третьего фигуранта дела о крупном пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Подмосковье,