Двое грузчиков аэропорта Домодедово украли из чемодана пассажирки 600 тыс рублей

Правоохранители задержали в аэропорту Домодедово двои грузчиков, похитивших крупную сумму наличных из багажа пассажирки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что пассажирка, летевшая из Москвы в город Ош Киргизской Республики, по прибытии в пункт назначения обнаружила повреждение верхней крышки своего чемодана и отсутствие в нём денежных средств в размере 600 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного управления транспортной полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое работников аэровокзального комплекса – агенты перронного обслуживания в возрасте 38 и 40 лет, проживающие в Московской области.

Задержанные признались, что при погрузке багажа вскрыли несколько чемоданов, в одном из которых нашли деньги. Часть похищенного изъята сотрудниками полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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