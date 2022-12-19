Возможен дождь: в московском регионе снова ожидается оттепель

Повышение температуры воздуха до нулевых значений ожидаются в московском регионе в середине начавшейся недели. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Погода в столичном регионе продолжит меняться, демонстрируя все свое зимнее разнообразие», – говорится в сообщении метеорологов.

Во вторник, 20 декабря, ночью будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в Москве -9...-7°, по области -11...-6°. Днем переменная облачность, без осадков, в Москве -8...-6°, по области -9...-4°. Ветер южный 3-8 м/с. Гололедица.

В среду ночью похолодает: облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в Москве -14...-12°, по области -15...-10°, местами до -20°. Днем столбик термометра резко пойдет вверх: облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед, в Москве -2...0°, по области -5...0°. Ветер южный 5-10 м/с. Гололедица.

В четверг, 22 декабря, облачно, осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью в Москве -2...0°, по области -5...0°. Днем в Москве 1...3°, по области -2...3°. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, облачно, небольшие осадки, ночью -4...1°, днем -2...3°, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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