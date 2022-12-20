Искусственный интеллект привлекут к борьбе с пожарами в Подмосковье

Многоуровневую систему, отслеживающую ситуацию с природными пожарами в Подмосковье, дополнят искусственным интеллектом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сейчас пожароопасную обстановку в регионе отслеживают с помощью четырехуровневой системы мониторинга, которая включает в себя наземное и авиапатрулирование, видео и космомониторинг. Для выезда на тушение лесопожарным формированиям необходима точная геолокация, поэтому сейчас, для подтверждения возгорания выезжает сотрудник лесничества, чтобы рассчитать, какие силы и средства и откуда должны быть отправлены», – рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он уточнил, что для повышения скорости реагирования в следующем году планируется дополнительно установить еще 20 видеокамер и внедрить в систему мониторинга пожаров искусственный интеллект. Тогда при перекрестном наблюдении камера будет автоматически определять точку возгорания, и если, это лесфонд, данные получит лесничество, а если это, например, земли населенных пунктов – информация пойдет в МЧС.

«Конечно, на первоначальном этапе без участия человека не обойтись, но система обучаема. И мы видим огромный потенциал ее использования для оперативного реагирования на возгорания на территории Московской области», – отметил председатель Комлесхоза Олег Баженов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»