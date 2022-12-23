В лесах Подмосковья с начала зимы потерялись полтора десятка человек

В лесах Подмосковья с начала декабря заблудились полтора десятка человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Погода в декабре этого года неустойчивая. Обильные длительные снегопады, резкие перепады температуры и давления, ледяные дожди и сильные ветра не располагают к походам в лес. Но любителям прогулок всё ни по чем. И не все из них смогли самостоятельно найти обратную дорогу домой», – цитирует вице-премьера пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Филимонов уточнил, что с начала зимы в лесах потерялись 14 человек. Всех нашли, кому требовалось – оказали медицинскую помощь и помогли выйти из леса.

Сначала сообщения «Заблудился в лесу» фиксировались единой службой спасения «112», после чего поступали в региональную диспетчерскую службу Комлесхоза. Поиск заблудившихся проводился с помощью участковых лесничих, сотрудников МЧС, поисковых отрядов «Лиза Алерт» и Мособлпожспас.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, потерявшихся в лесу в этом декабре практически столько же, сколько и в прошлом году. После 19 декабря за помощью к спасателям никто не обращался.

«Наибольшее число потерявшихся в лесу пришлось на Дмитровское лесничество, здесь заблудились семь человек. В других лесничествах статистика менее печальная: Орехово-Зуевское – два человека, в Виноградовском, Звенигородском, Ногинском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах – по одному человеку», – добавил Баженов.

Москва, Андрей Дорофеев

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