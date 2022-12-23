Система видеоаналитики помогла найти в Москве более 5 тысяч преступников и почти 860 «потеряшек»

С начала своей работы система видеоаналитики «Сфера» обнаружила в столичном метро более 6 тыс человек, находившихся в розыске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В дептрансе уточнили, что 5150 человек, которых выявила «Сфера», числились в розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений. Из них 2821 человек разыскивался за преступления небольшой тяжести, 1372 – средней тяжести, 845 за тяжкие преступления и 112 за особо тяжкие.

Кроме того, система помогла найти 678 граждан, числившихся пропавшими без вести, в том числе, пожилых людей, а также 180 потерявшихся детей.

«Если человек есть в базе розыска, камеры опознают его и за 3-5 секунд оповестят полицию. Шифрование защищает фиксации лиц других пассажиров – они остаются на 100% анонимными. Данные хранятся в центре обработки информации, доступ к ним есть только у правоохранительных органов», – отметили в департаменте.

«Сфера» работает в метро с сентября 2020 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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