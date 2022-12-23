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Пятница, 23 декабря 2022, 16:58 мск

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Подмосковные врачи прооперировали ребенка с шестью пальцами на ноге

Фото: пресс-служба минздрава Московской области

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) прооперировали полуторагодовалого ребенка с лишним мизинцем на ступне. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Такая патология, как пояснили в минздраве, называется полидактилия – это врожденный порок развития, который характеризуется увеличением количеством пальцев на руках или ногах. Наиболее распространённая причина – наследственность.

«Данный порок развития успешно лечится в нашей больнице. В этом же случае нами был удален дополнительный палец и проведена реконструктивная операция для восстановления капсулы плюснево-фалангового сустава. До операции на сустав шла двойная нагрузка из-за дополнительного пальца, а после вмешательства он был восстановлен анатомически верно. Со временем функциональность ноги придёт в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать ребёнку позднее», – рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и готовится проходить реабилитацию с проведением физиотерапевтических процедур, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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