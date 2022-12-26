Подмосковные МФЦ в праздничные дни будут заниматься только регистрацией рождений и смертей

МФЦ Подмосковья вернутся к обычному графику работы с 9 января, в новогодние каникулы они будут либо закрыты, либо заниматься оформлением рождений и смертей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«30 декабря многофункциональные центры будут работать на выдачу готовых документов и вести прием по услугам с электронным документооборотом. 1, 2 и 7 января все МФЦ Подмосковья будут закрыты. В остальные праздничные дни центры будут принимать документы только для регистрации рождения или смерти», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

В пресс-службе уточнили, что 31 декабря все МФЦ будут оказывать услуги по регистрации рождения и смерти, оформлению захоронений, а также организуют выдачу готовых документов. 3, 4, 5, 6 января – услуги по регистрации рождения и смерти, оформлению захоронений, 8 января – МФЦ с 7-дневной рабочей неделей будут оказывать услуги по регистрации рождения и смерти, оформлению захоронений.

Также 30 и 31 декабря жители Подмосковья смогут обратиться в цифровые зоны МФЦ для получения услуг в электронном виде. При необходимости специалисты центров помогают пользователям авторизоваться с помощью ЕСИА, найти нужную услугу на порталах.

Москва, Андрей Дорофеев

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