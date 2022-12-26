Столичный суд вынес приговор киллеру, застрелившему криминального авторитета в фитнес-клубе

Столичный суд вынес приговор киллеру, застрелившему в апреле прошлого года криминального авторитета Альберта Гейдарова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры г. Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных кругах Альберта Гейдарова (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как установлено в суде, организатор преступления узнал о скором освобождении Гейдарова из мест лишения свободы и принял решение о его убийстве. Мотивом послужило стремление избавиться угрозы захвата негласного влияния на бизнес по оптовой торговле продуктами и промтоварами в Москве и Подмосковье. К совершению преступления он привлек Султанова и еще одного мужчину.

Султанов заранее арендовал квартиру в жилом комплексе на ул. Авиационной, где проживал Гейдаров, и приобрел по поддельному паспорту абонемент в фитнес-клуб, который посещала, жертва, установил наблюдение для изучения образа жизни своей цели.

12 апреля 2021 года киллер пришел тренажерный зал и почти в упор произвел не менее пяти выстрелов из пистолета Glock в область головы и шеи. От полученных ранений Гейдаров скончался на месте.

Как добавили в прокуратуре, Султанов также признан виновным по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, с целью облегчить совершение другого преступления).

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении двух других фигурантов, причастных к убийству, выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск.

Москва, Андрей Дорофеев

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