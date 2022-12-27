Подмосковные хирурги удалили опухоль почти в четверть веса пациентки

Хирурги Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке опухоль, составлявшую почти четверть её веса. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

По данным минздрава, 39-летняя пациентка обратилась к медикам с жалобами на образование в брюшной полости, сложности с пищеварением и тошноту. После проведения ряда обследований у неё была выявлена липосаркома забрюшиного пространства.

«Опухоль у пациентки занимала 2/3 брюшной полости от диафрагмы до малого таза, она оттесняла внутренние органы и не давала полноценно функционировать организму. Особенность еще заключалась в том, что у пациентки был низкий вес – менее 55 килограммов – и нефункционирующая правая почка, которая вместе с правой половиной толстой кишки была вовлечена в опухолевый процесс. Женщину успешно прооперировали и удалили опухоль, вес которой составил 12 килограммов», – рассказал заведующий онкологического отделения №10 Евгений Лавров.

На данный момент пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача-онколога по месту жительства. В дальнейшем, ей предстоит пройти курс химиотерапии, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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