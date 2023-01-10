Пашинян заявил о возможной будущей замене российских миротворцев в Карабахе на миссию ООН

Ереван допускает возможность обращения в Совет безопасности ООН для направления в Нагорный Карабах многонациональной миротворческой миссии по истечении пятилетнего мандата миротворческого контингента России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции

«Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направлении дополнительной многонациональной миротворческой группировки», – цитирует «Интерфакс» слова Пашиняна.

В то же время премьер-министр Армении уточнил, что сейчас Ереван реализовать такую возможности не может, поскольку «это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России». «Одно однозначно – после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет», – пояснил он.

При этом Пашинян подчеркнул, что армянская сторона в отношениях с ОДКБ будет руководствоваться государственными интересами. «Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация (в регионе) ОДКБ намерена выйти из Армении?.. Мы руководствуемся государственными интересами Армении и будет и впредь руководствоваться государственными интересами при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности выхода Армении из ОДКБ (цитата по РИА «Новости»).

Ранее Пашинян заявил, что Ереван считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении в 2023 году. Комментируя это решение, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит диалог с Арменией, поскольку считает ее близким союзником.

В ОДКБ со своей стороны сообщили о проработке вариантов проведения в 2023 году совместных учений на территории других стран, которые являются членами организации. В Объединенном штабе ОДКБ уточнили, что получили заявление Минобороны Армении о том, что проведение таких учений на территории страны признано нецелесообразным в 2023 году.

Ереван, Светлана Антонова

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