Житель Подмосковья приговорен к 20 годам колонии за убийство двухлетнего ребенка

Московский областной суд признал мужчину виновным в убийстве двухлетнего мальчика и нанесении увечий его годовалому брату. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«Следствием и судом установлено, что 8 июня 2022 года осужденный находился в квартире, расположенной в городе Лобне с малолетними детьми своих друзей, с которыми он проживал совместно. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил убийство двухлетнего мальчика, нанеся ему множество ударов по различным частям тела и жизненно важным органам», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в ходе следствия было установлено, что 1 июня того же года мужчина нанес годовалому мальчику удары, которые привели к перелому ключицы.

На первоначальном этапе расследования мужчина заявил следователю, что двухлетний ребенок во время купания самостоятельно выбрался из ванной, и, поскользнувшись, упал и ударился головой о кафель. Однако в дальнейшем под тяжестью собранных доказательств он признался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 и пунктом «в» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (убийство и умышленное причинении средней тяжести вреда здоровью). Он приговорен к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием основного наказания в исправительной колони строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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