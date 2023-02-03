Вучич заявил, что Сербия продолжает стремиться к вступлению в Евросоюз

Сербия не прекращает прикладывать усилия для вступления в Евросоюз, но не намерена прорабатывать вопрос о присоединении к НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Вучич сегодня на заседании парламента страны – Народной скупщины.

«Сербия находится на европейском пути, а что касается атлантической интеграции, Сербия не хочет вступать в НАТО. Сербия хочет ревностно охранять свой военный нейтралитет и укреплять его. Есть разница между европейской интеграцией и атлантической интеграцией», – цитирует ТАСС заявление главы государства в ответ на обращение представителя оппозиции по вопросу вступления республики в Североатлантический альянс.

Ранее сегодня на заседании Народной скупщины Вучич отметил, что сотрудничество Сербии и России не испытывает проблем, и республика будет рада новым российским инвесторам.

«У нас нет проблем с сотрудничеством с Российской Федерацией, мы открыты для этого, так как платим за газ, никогда не опаздываем, за все платим валютой, ни от кого не зависим. Если они заинтересованы и есть инвесторы, им всегда рады, но, к сожалению, сейчас у них есть другие заботы», – ответил он на вопрос представителя оппозиции.

Глава государства также подчеркнул, что, когда речь заходит об отношениях между Сербией и Россией, стоит учитывать, что нет другой европейской страны, у которой отношения с РФ были бы лучше, чем у Сербии.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия продолжит отстаивать независимую позицию по вопросу антироссийских санкций. По его словам, неприсоединение к западным ограничениям обходится Сербии дорого, но пока не влияет на жизненоважные интересы.

Москва, Андрей Дорофеев

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