Проект «Персональный помощник» для онкобольных продлят в Москве

Столичные власти прдлят проект персонального сопровождения онкобольных с момента появления подозрений на наличие злокачественных образований. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект «Персональный помощник» для онкобольных показал хорошие результаты, и мы продолжим его. Для бережного сопровождения пациентов с онкологией нами создана служба персональных помощников. За два с половиной года работы в неё обратились больше 120 тыс человек», – написал мэр.

По его словам, помощь пациентам в Москве оказывают больше 80 специалистов. В частности, они записывают на приём к врачу и исследования, а также напоминают о визите. Пациент может при желании получить контакт персонального помощника в поликлинике, вместе с направлением к врачу-онкологу.

«В этом и есть суть нового московского стандарта онкопомощи: каждый пациент получает всю необходимую помощь с момента подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после проведённого лечения. А персональные помощники – надёжное плечо на этом пути», – заключил Собянин.

Москва, Андрей Дорофеев

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