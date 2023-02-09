Минфин РФ избавится от евро в Фонде национального благосостояния

Министерство финансов РФ готово обнулить долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил заместитель министра Владимир Колычев.

«Если вопрос – будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году», – сказал чиновник (цитата по «Прайм»), отвечая на вопрос, что будет происходить с оставшимися на счетах ФНБ средствами в евро.

Как пояснил Колычев, Минфин постепенно будет приводить структуру ФНБ согласно новым нормативам таким образом, что в ней останутся рубли, юани и золото.

Москва, Светлана Антонова

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