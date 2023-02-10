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Пятница, 10 февраля 2023, 12:24 мск

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Семи строящимся станциям метро в Москве присвоили названия

Семи строящимся станциям Московского метрополитена присвоены названия. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта «Активный гражданин», – написал он.

Две станции на Троицкой линии получили названия «Троицк» и «Корниловская». Кроме того, на Бирюлёвской линии появятся «Остров Мечты» и «Бирюлёво», на Рублёво-Архангельской линии – «Бульвар Генерала Карбышева», а на Солнцевской линии – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Ранее Собянин сообщал, что в период с 2011 по 2022 год в столице было построено 69 станций метро.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Собянин Сергей

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