Мишустин отправил в отставку главу ФТС

Временно исполняющим обязанности главы Федеральной таможенной службы назначен Руслан Давыдов. Как сообщает пресс-служба правительства России, соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.

В целом в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.

Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин другим распоряжением правительства сегодня был освобождён от этой должности в связи с достижением 70 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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