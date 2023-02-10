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Пятница, 10 февраля 2023, 16:02 мск

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Мишустин отправил в отставку главу ФТС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Временно исполняющим обязанности главы Федеральной таможенной службы назначен Руслан Давыдов. Как сообщает пресс-служба правительства России, соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.

В целом в таможенных органах Давыдов проработал более 15 лет.

Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин другим распоряжением правительства сегодня был освобождён от этой должности в связи с достижением 70 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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