Более 50 видов блинов можно будет попробовать на московских улицах во время Масленицы

В столице в пятницу стартует традиционный фестиваль «Московская Масленица», на площадках которого можно будет попробовать более 50 видов блинов, а также мясные, рыбные деликатесы и сыры. Об этом сегодня на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Главное угощение Масленицы – конечно же, блины. На фестивальных площадках можно будет отведать традиционные русские блины, мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины. А также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые и со множеством традиционных и оригинальных начинок. Более 50 видов блинов на любой вкус», – отметил мэр.

Он уточнил, что уличный фестиваль пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках, из которых 20 расположены в жилых районах за пределами центра города.

В торговых шале будут представлены более 30 видов сыров – твердых, полутвердых и мягких из коровьего, козьего, овечьего молока, более 50 видов рыбных деликатесов – из Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского бассейнов, а также более 100 видов мясных деликатесов – из птицы, говядины, свинины; изделия из мяса диких животных: сыровяленые и сырокопченые колбасы, мясные нарезки, снеки, томленое и тушеное мясо, мясные паштеты.

«Желающие смогут не только попробовать блины, но и научиться их готовить. Запланировано более 2 000 кулинарных и творческих мастер-классов, порядка 250 кулинарных шоу на офирах и печах. Специальная программа знакомства с кулинарией и азами народных ремесел приготовлена для ребятишек», – добавил Собянин.

Как добавил мэр, на 19 фестивальных площадках будут работать ледовые катки с теплыми раздевалками и пунктами проката.

Москва, Андрей Дорофеев

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