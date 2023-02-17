Рижский вокзал столицы с марта закроют на полгода

Рижский вокзал, расположенный в центре Москве, будет закрыт на 6 месяцев для ремонта железнодорожной инфраструктуры по проекту Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сегодня сообщил ТАСС источник в ОАО «РЖД».

«Принято решение о закрытии Рижского вокзала на полгода для строительства МЦД. С 1 марта», – сказал собеседник агентства.

Согласно данным сервиса путешествий «Туту», в расписании электричек, отправляющихся и прибывающих на Рижский вокзал, учтено его закрытие с 1 марта по 31 августа 2023 года. Всего на Рижский вокзал прибывают и с него отправляются в зависимости от дня недели 10-12 пригородных поездов, а также экспресс-поезд «Ласточка» до станции Муравьево.

«Ласточки» Москва – Ржев – Муравьево будут ездить от/до Курского вокзала. Обычные электрички – по-разному. Часть сократят от/до Стрешнево, часть перенаправят на Курский вокзал, одна пара поездов проследует до/от Царицыно (через Курский вокзал), одна дневная электричка выходного дня в Румянцево проследует из Нахабино», – уточнили в пресс-службе сервиса.

Там добавили, что также будет отменен поезд Дедовск – Москва отправлением в 07:36 и Москва Рижская – Волоколамск отправлением в 09:05. «При этом поезд Серпухов (03:44) – Дедовск (07:14) продлевается до станции Волоколамск», – заключили в пресс-службе сервиса путешествий.

Москва, Андрей Дорофеев

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