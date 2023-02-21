Правительство РФ изучает возможность ответных мер на потолок цен на нефтепродукты

Профильные министерства и компании пока изучают вопрос, нужно ли принимать ответные меры на введение потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак сегодня в кулуарах оглашения послания президенту Федеральному Собранию.

«Этот вопрос сейчас изучается министерствами и компаниями. Будем обсуждать этот вопрос», – сказал Новак (цитата по РИА «Новости»), комментируя перспективы введения ответных мер и есть ли в них необходимость.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены, введенной США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ вступил в силу 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и «Большой семерки» установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель – для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.

При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые «существенным образом переработаны в третьей стране», а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти.

Москва, Андрей Дорофеев

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