Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей москвичей, участвующих в СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, распространяющий меры социальной поддержки семей мобилизованных жителей столицы на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев, участвующих в СВО. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

«В сентябре прошлого года – после объявления частичной мобилизации – мы утвердили пакет мер социальной поддержки для членов семей мобилизованных москвичей. Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса – мобилизованный, контрактник или доброволец. Таким же единым должен стать и подход к оказанию помощи их семьям. Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев – участников специальной военной операции», – пояснил Собянин.

Он отметил, что, как и семьи мобилизованных, родственники контрактников и добровольцев смогут, в частности, получить ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям без оценки уровня обеспеченности семьи и сумм, находящихся на банковских счетах. Кроме того, детям участников СВО положено внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет, внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов, предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с 1 по 11 классы, предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей, и ряд других льгот.

Пожилые родственники, инвалиды и дети-инвалидов могут получать социальное обслуживание на дому независимо от состава семьи и без учета уровня доходов. Также им положено первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Супруги и дети трудоспособного возраста могут рассчитывать на профессиональное обучение, дополнительное профобразование и содействие в поиске работы.

Для всех членов семей участников СВО в столице также предусмотрено оказание психологической помощи, содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер соцподдержки, консультирование по юридическим вопросам.

Москва, Андрей Дорофеев

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