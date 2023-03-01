Бундесвер не способен защитить Германию – министр обороны ФРГ

Вооруженные силы Германии не смогут защитить страну в случае «агрессивной, жестокой войны». Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

«У нас нет вооруженных сил, которые могли бы защитить от агрессивной, жестокой войны», – цитирует его РБК. На съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) министр жестко раскритиковал оборонную политику страны. Писториус подчеркнул, что Берлин должен выполнять свои обязательства по отношению к НАТО. ФРГ должна тратить на оборону не менее 2% ВВП, но пока не достигла этой цели.

Писториус стал министром обороны Германии в январе. После вступления в должность он объявил о намерении сделать армию страны самой сильной и хорошо оснащенной в ЕС. Для этого, по его словам, потребуется несколько лет. «Теперь все должно происходить одновременно – закупка оружия и снаряжения, модернизация казарм, набор личного состава», – сказал он.

В середине февраля Bloomberg писал, что в 2024 году Германия увеличит оборонный бюджет на €10,7 млрд, чтобы иметь возможность финансировать дополнительные расходы в связи с конфликтом на Украине. По данным Кильского университета, Берлин уже потратил на помощь Киеву около €2,4 млрд.

Источники Bloomberg уточнили, что на выделении дополнительных средств на следующий год настаивает Писториус. Таким образом, бюджет увеличится до €60 млрд. Министр финансов Кристиан Линднер в целом разделяет мнение Писториуса, но вряд ли согласится выделить названную им сумму полностью, добавили собеседники агентства.

Москва, Андрей Дорофеев

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