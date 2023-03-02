В Подольске подросток и четверо взрослых жильцов многоэтажки пострадали от отравления

В подмосковном Подольске несколько жильцов многоквартирного дома, включая ребенка, обратились к медикам с симптомами отравления. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 1 марта в вечерние часы в больницу доставлен подросток с диагнозом «отек Квинке». В дальнейшем с жалобами на недомогание обратились ещё несколько жильцов того же дома, в котором проживал несовершеннолетний. Граждане сообщают, что вечером чувствовали резкий запах после распыления вещества, направленного на устранение тараканов в магазине, расположенном на 1 этаже жилого дома», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитетом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление нескольких жильцов многоквартирного дома, среди которых ребёнок (ч.2 ст.238 УК РФ).

Сейчас на месте работают следовали и криминалисты. По предварительным данным с признаками отравления всего обратились пять человек, среди которых 15-летний ребенок.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются городской прокуратурой.

Москва, Андрей Дорофеев

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