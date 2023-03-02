В столичном метро за утро два пассажира попали под поезда

Два человека на оранжевой и фиолетовой ветках столичного метро попали сегодня утром под поезда. Как сообщает «Интерфакс», один из пассажиров скончался.

Около двух часов назад было восстановлено движение на Калужско-Рижской линии метрополитена после инцидента с пассажиром. Ранее стало известно, что на этой линии движение прерывалось на участке между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» в обоих направлениях из-за человека на пути. Станция «Медведково» временно закрывалась для входа пассажиров.

Это был второй за утро сбой в столичном метро. Департамент транспорта Москвы в 7:10 сообщил, что на Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от «Беговой» до «Спартака» из-за человека на пути. Сбой на «фиолетовой» ветке продлился около получаса. В 7:35 дептранс сообщил, что движении на линии восстановлено.

Источник «Интерфакса» сообщил, что инциденты с пассажирами произошли на станциях «Октябрьское поле» и «Ботанический сад».

«Мужчина, упавший на рельсы станции «Октябрьское поле», скончался, получив травмы, несовместимые с жизнью», – сказал собеседник агентства.

По его словам, другого мужчину, оказавшегося на пути станции «Ботанический сад», удалось спасти. Пострадавший госпитализирован.

Москва, Андрей Дорофеев

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