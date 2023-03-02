Многодетные семьи в Подмосковье не будут платить за парковку

Московская областная дума приняла сегодня закон о предоставлении бесплатной парковки многодетным семьям, проживающим в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, количество многодетных семей в регионе ежегодно увеличивается. 10 лет назад их было 27 тысяч, то в этом году – уже более 100 тысяч.

«При этом мы регулярно расширяем перечень мер (поддержки). Так, например, в конце прошлого года многодетные семьи получили право на бесплатную газификацию дома. Мы в постоянном режиме изыскиваем возможности для оказания дополнительной помощи. И предоставление бесплатной парковки станет ещё одной важной составляющей комплексной системы поддержки», – заявил он.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев пояснил, что многодетные семьи смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на платной стоянке, расположенной на земле в государственной или муниципальной собственности в Подмосковье. Также транспортное средство должно соответствовать категориям М1 и М2. Оно должно быть зарегистрировано на одного из родителей многодетной семьи, либо на опекуна или попечителя, имеющих трёх и более детей, в том числе родных, а также на приёмные семьи.

В настоящее время право на бесплатную парковку в Подмосковье есть также у инвалидов I и II группы.

Москва, Андрей Дорофеев

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