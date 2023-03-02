Станцию метро «Аэропорт Внуково» соединят с переходом в пассажирский терминал

Строящуюся станцию Солнцевской линии столичного метро «Аэропорт Внуково» соединят с переходом, ведущим в пассажирский терминал воздушной гавани. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В целом на станции «Аэропорт Внуково» укладка бетона выполнена почти на три четверти. Высокая готовность основных конструкций вестибюля позволяет приступить к комплексу работ по их примыканию к подземному переходу, который позволит пассажирам из метро попасть прямо в терминал аэропорта», – цитирует Бочкарёва пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По его словам, для выполнения примыкания потребуется временно – со 2 марта по 15 июня – закрыть участок пешеходного перехода между входным павильоном со стороны 1-й Рейсовой улицы и терминалом «Внуково».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (группа компаний – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что при этом доступ в переход со стороны аэропорта к поездам «Аэроэкспресса» перекрываться не будет.

«Для обеспечения прохода пассажиров со стороны 1-й Рейсовой улицы в аэропорт «Внуково» и для выхода в город из терминала подготовлен альтернативный маршрут. Проход будет осуществляться по наземному участку с регулируемым пешеходным переходом напротив гостиницы», – сказал Кравцов.

По его словам, для удобства пассажиров временный маршрут будет обозначен указательными знаками и схемой движения.

Кравцов добавил, что на станции «Аэропорт Внуково» наряду с монолитными работами полным ходом выполняется архитектурная отделка и монтаж инженерных систем и оборудования.

Ввод нового участка Солнцевской линии, куда входят «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, улучшит транспортное обслуживание новой Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Москва, Андрей Дорофеев

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