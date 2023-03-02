Губернатор Брянской области сообщил о втором погибшем в Любечанах местном жителе

Число жертв нападения украинской диверсионной группы на приграничное село Брянской области увеличилось до двух человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», – написал глава региона.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности. Силовиками обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, которые сейчас обезвреживают.

В спецслужбе также сообщили, что в результате нападения украинских националистов погиб местный житель, ранен 11-летний ребенок.

Как сообщалось, группа вооруженных людей проникла в приграничные села Любечане и Сушаны Брянской области с территории Черниговской области Украины.

Президент РФ Владимир Путин квалифицировал эту акцию как теракт.

Брянск, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»