Суд отправил в колонию на 19 лет сторонника ИГ* за подготовку теракта в здании суда московского региона

Военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы сторонника запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство»*, который готовил теракт в здании одного из судов столичного региона. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области сообщил сегодня «Интерфакс».

«Решением Второго Западного окружного военного суда Магомедов (...) приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

По данным управления, Магомедов «поддерживая контакты через социальные сети с эмиссарами МТО «ИГИЛ»*, находящимися за пределами Российской Федерации, прошёл дистанционное обучение по сборке СВУ, приобрел компоненты для его изготовления и готовился к совершению теракта в одном из зданий суда Московского региона».

«В момент приготовления СВУ в арендованной квартире Магомедов К.М. был задержан сотрудниками управления (ФСБ), где в ходе обыска обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения СВУ в действие, а также схемы подхода к зданию суда», – сообщили в УФСБ.

Там добавили, что в результате оперативных мероприятий и следственных действий «причастность Магомедова к совершению преступлений доказана».

*– запрещенная в Российской Федерации международная террористическая организация

Москва, Андрей Дорофеев

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