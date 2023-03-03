российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 марта 2023, 14:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Суд отправил в колонию на 19 лет сторонника ИГ* за подготовку теракта в здании суда московского региона

Военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы сторонника запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство»*, который готовил теракт в здании одного из судов столичного региона. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области сообщил сегодня «Интерфакс».

«Решением Второго Западного окружного военного суда Магомедов (...) приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

По данным управления, Магомедов «поддерживая контакты через социальные сети с эмиссарами МТО «ИГИЛ»*, находящимися за пределами Российской Федерации, прошёл дистанционное обучение по сборке СВУ, приобрел компоненты для его изготовления и готовился к совершению теракта в одном из зданий суда Московского региона».

«В момент приготовления СВУ в арендованной квартире Магомедов К.М. был задержан сотрудниками управления (ФСБ), где в ходе обыска обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения СВУ в действие, а также схемы подхода к зданию суда», – сообщили в УФСБ.

Там добавили, что в результате оперативных мероприятий и следственных действий «причастность Магомедова к совершению преступлений доказана».

*– запрещенная в Российской Федерации международная террористическая организация

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Многодетные семьи в Подмосковье не будут платить за парковку / Дело о гибели девяти человек от отравления метиловым спиртом рассмотрит суд в Подмосковье / В Подольске подросток и четверо взрослых жильцов многоэтажки пострадали от отравления / Упавший в Подмосковье БПЛА был начинен взрывчаткой / Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника / Муниципальное жилье в Подмосковье теперь можно приватизировать онлайн / Женщина и двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье по делу о жестоком групповом убийстве / Возвращали себе награбленное: дело о похищении человека и двойном убийстве рассмотрит Мособлсуд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, Терроризм,