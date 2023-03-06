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Понедельник, 6 марта 2023, 15:11 мск

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Пассажир столичного метро прыснул инвалиду в лицо перцовой жидкостью

Пассажир столичного метро применил газовый баллончик против инвалида с детства. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что в межстанционном переходе станции «Проспект Вернадского» злоумышленник, действуя из хулиганских побуждений, распылил в лицо мужчине-инвалиду содержимое перцового баллончика, причинив пострадавшему телесные повреждения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Личность нападавшего была оперативно установлена. Им оказался 46-летний житель Московской области.

Отмечается, что пострадавший 30-летний мужчина является инвалидом с детства.

«Привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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