Подмосковные хирурги прооперировали новорожденного с шестью пальцами на руке

Хирурги Московского областного перинатального центра (МОПЦ) удалили шестой палец на руке новорождённого. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

У здорового доношенного ребенка, который появился на свет в МОПЦ, была диагностирована полидактилия – на одной руке у него было шесть пальцев. Заболевание может не нести никаких проблем, кроме косметического дефекта, а может сочетаться с другими патологиями опорно-двигательного аппарата, нарушать функцию конечности, ограничивать физическое развитие, а в некоторых случаях отрицательно влиять на психику ребенка, отметили в минздраве.

«В случае нашего маленького героя пальчик действительно оказался «лишним», был не развит и «уселся» на здоровом пальце. Мы выполнили операцию по его удалению под местным обезболиванием. Она прошла успешно, и на следующий день малыш был выписан домой», – рассказала заведующий отделением хирургии новорождённых МОПЦ Юлия Шугина.

На контрольном осмотре через неделю швы были сняты, а от операции практически остался незаметный рубец.

Врачи отметили, что в дальнейшем ребенок будет развиваться в соответствии с возрастом и операционное вмешательство не скажется на его жизни.

Москва, Андрей Дорофеев

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