российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 марта 2023, 17:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Генпрокуратура признала деятельность Transparеncy International нежелательной на территории России

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность организации Transparеncy International нежелательной на территории России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», – говорится в сообщении.

Как добавили в Генпрокуратуре, деятельность данной международной структуры «явно выходит за рамки декларированных целей и задач».

«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

Информация о принятом решении направлена в минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и обнародования.

Признание организации нежелательной ведёт к блокировке её счетов и имущества в России. Также закрываются все её отделения и филиалы, запрещается распространение её информационных материалов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

Байден предупредил Шольца о новой роли ФРГ в конфликте на Украине – сенатор Климов / В Германии стали продавать мороженое из насекомых / Бундесвер не способен защитить Германию – министр обороны ФРГ / В Германии два человека были ранены в результате стрельбы у школы / «Транснефть» начала прокачку нефти из Казахстана в Германию / Bild: Запад заставит Киев вернуться к переговорам в случае неудач на поле боя / «Четкий сигнал Путину»: Писториус анонсировал совместные учения ФРГ, Польши и США / Казахстан еще не отправил ФРГ первую партию нефти по «Дружбе»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Германия, Европа,