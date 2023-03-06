Генпрокуратура признала деятельность Transparеncy International нежелательной на территории России

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность организации Transparеncy International нежелательной на территории России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», – говорится в сообщении.

Как добавили в Генпрокуратуре, деятельность данной международной структуры «явно выходит за рамки декларированных целей и задач».

«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

Информация о принятом решении направлена в минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и обнародования.

Признание организации нежелательной ведёт к блокировке её счетов и имущества в России. Также закрываются все её отделения и филиалы, запрещается распространение её информационных материалов.

Москва, Андрей Дорофеев

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